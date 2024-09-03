Trabzonspor, Şenol Güneş ile anlaştı

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile prensip anlaşmasına vardı.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan’ın ofisinde, tecrübeli teknik adamla gerçekleşen toplantıda Asbaşkan Zeyyat Kafkas da yer aldı.

Görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, bordo-mavili kulübün önümüzdeki saatlerde resmi açıklama yaparak anlaşma detaylarını duyurması bekleniyor.

İLK MAÇI BEŞİKTAŞ'A KARŞI

Şenol Güneş, Trabzonspor'un başına geçmesi halinde ilk maçına 15 Eylül Pazar günü kendi sahasında eski takımı Beşiktaş'a karşı çıkacak.

72 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, daha önce üç farklı dönemde Trabzonspor'u çalıştırmıştı.

Trabzonspor ile futbolculuğu döneminde 6 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Şenol Güneş, teknik direktör olarak Beşiktaş'ı iki yıl üst üste şampiyonluğa taşımıştı.