Trabzonspor, sezonun 17 haftalık ilk bölümünde "hayal kırıklığı" yaşattı

Trendyol Süper Lig'de 17. haftalık ilk bölümünü 19 puanla 13. sırada kapatan Trabzonspor, taraftarına "hayal kırıklığı" yaşattı.

Bordo-mavililer, Süper Lig ve Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 22 resmi maçın sadece 6'sını kazandı. 9 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 7 maçı ise kaybetti.

Ligdeki 16 müsabakasında 4 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Avrupa'da da 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Süper Lig'de düşme hattına yakın yer alan Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarından da erken elenerek grup aşamalarına katılamadı.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi eleme maçlarında istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, hem lig hem de Avrupa serüveninde zor günler geçirdi.