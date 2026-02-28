Trabzonspor şimdiden geçen sezonu yakaladı

Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Fatih Karagümrük’ü 3-1 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor.

Bordo-mavililer, bu galibiyetle birlikte 24 hafta sonunda 51 puana ulaştı ve geçen sezon ligi tamamladığı puanı şimdiden yakaladı.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon 36 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 51 puan toplamış ve ligi 7. sırada bitirmişti.

Bu sezon ise 24 hafta sonunda 15 galibiyet, 6 beraberlik ve yalnızca 3 yenilgiyle aynı puana ulaşan Karadeniz ekibi, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ardından üçüncü sırada yer alıyor.

ŞAMPİYONLUK SONRASI EN İYİ TABLO

Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun ardından ligdeki en iyi dönemini geçiriyor. Bordo-mavililer, söz konusu şampiyonluk sezonunda 24. haftayı 57 puanla lider kapatmıştı. Sonraki sezonlarda ise aynı haftalar itibarıyla düşüş yaşayan Karadeniz temsilcisi, bu sezon 51 puanla son dört yılın en iyi derecesine ulaştı.

SON 6 SEZONUN EN GOLCÜSÜ

Trabzonspor, bu sezon 24 haftada attığı 48 golle son 6 sezonun en golcü performansına imza attı. Bordo-mavililer, en son 2019-2020 sezonunda 24 haftada 57 gol atmıştı. Sonraki beş sezonda ise bu sayı 31 ile 42 gol aralığında kaldı.

Ortaya konan bu tablo, Trabzonspor’un hem oyun hem de skor üretimi açısından yeniden üst sıraların kalıcı adaylarından biri haline geldiğini gösteriyor.