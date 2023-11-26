Trabzonspor, Sivasspor'a konuk olacak
Kaynak: AA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşacak.
BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 10 puan toplayan bordo-mavililer, çıkışını Sivasspor karşısında sürdürmek istiyor.
Karadeniz ekibinde, Orsic ve kaptan Uğurcan Çakır'ın sakatlıkları bulunuyor.
Sıradaki Haber