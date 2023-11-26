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Trabzonspor, Sivasspor'a konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 26.11.2023 13:26
  • Giriş: 26.11.2023 13:26
  • Güncelleme: 26.11.2023 13:27
Kaynak: AA
Trabzonspor, Sivasspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşacak.

BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 10 puan toplayan bordo-mavililer, çıkışını Sivasspor karşısında sürdürmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Orsic ve kaptan Uğurcan Çakır'ın sakatlıkları bulunuyor.

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