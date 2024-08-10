Trabzonspor, Sivasspor'a konuk olacak
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 yenilerek tur şansını zora sokan bordo-mavililer, Net Global Sivasspor karşısında kazanarak lige galibiyetle başlamak istiyor.
Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Sivas'a gidecek.