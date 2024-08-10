Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trabzonspor, Sivasspor'a konuk olacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak.

Ajans Haberleri
  • 10.08.2024 10:20
  • Giriş: 10.08.2024 10:20
  • Güncelleme: 10.08.2024 10:20
Kaynak: AA
Trabzonspor, Sivasspor'a konuk olacak

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 yenilerek tur şansını zora sokan bordo-mavililer, Net Global Sivasspor karşısında kazanarak lige galibiyetle başlamak istiyor.

Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Sivas'a gidecek.

BirGün'e Abone Ol