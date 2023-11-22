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Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti.

Ajans Haberleri
  • 22.11.2023 16:34
  • Giriş: 22.11.2023 16:34
  • Güncelleme: 22.11.2023 16:34
Kaynak: DHA
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30’daki antrenmanda bordo-mavililer, ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 çabukluk çalışması gerçekleştirdi.

Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Karadeniz ekibi, Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. 

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