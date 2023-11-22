Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yapılan idmanla devam etti.
Kaynak: DHA
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 11.30’daki antrenmanda bordo-mavililer, ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 çabukluk çalışması gerçekleştirdi.
Dar alanda oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.
Karadeniz ekibi, Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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