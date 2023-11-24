Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, dar ve geniş alanda oyun ile tamamlandı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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