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Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 08.04.2024 21:15
  • Giriş: 08.04.2024 21:15
  • Güncelleme: 08.04.2024 21:15
Kaynak: AA
Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile 12 Nisan Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde futbolcular, dinamik ısınma çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Antrenman 5'e 2 pas çalışmasının ardından oyuncular arasındaki turnuva maçları ile tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlığını sürdürecek.

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