Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti
Kaynak: AA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde, salonda dinamik ısınma gerçekleştirildi.
Core çalışması ile devam eden antrenman, mobilizasyon çalışmasıyla sona erdi.
Bordo-mavililer, bir günlük iznin ardından EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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