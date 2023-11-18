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Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 18.11.2023 14:21
  • Giriş: 18.11.2023 14:21
  • Güncelleme: 18.11.2023 14:21
Kaynak: AA
Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışması yapıldı.

5'e 2 çalışması ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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