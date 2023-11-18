Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışması yapıldı.
5'e 2 çalışması ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.
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