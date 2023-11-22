Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde, dinamik ısınma ve 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
Dar alanda oyun çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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