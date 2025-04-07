Trabzonspor, skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda 22 puan kaybetti
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon skorda öne geçtiği 8 maçta üstünlüğünü koruyamayıp önemli puan kayıpları yaşadı.
Ligde 30. hafta sonunda 9 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet ile 36 puan toplayıp 11. sırada yer alan bordo-mavililer, arzu etmediği bir sezon yaşıyor.
Karadeniz ekibi, skor üstünlüğü sağladığı 8 karşılaşmada 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 22 puan kaybetti.