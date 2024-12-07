Trabzonspor, son 17 sezonun en kötü dönemini yaşıyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, son yılların en kötü sezon başlangıcını yaşıyor.

Bordo-mavili takım, ligde bu sezon oynadığı 14 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 16 puan topladı.

Puan cetvelinde alt sıralarda yer alan Karadeniz ekibi, 1,14 gibi düşük bir puan ortalamasında kaldı.

En son 2007-2008 sezonunda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle 16 puan toplayan Karadeniz ekibi, ligde ilk 14 maçı itibarıyla son 17 sezonunun en kötü performansını ortaya koydu.

LİGDE SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET

Trabzonspor, ligde son 6 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, bu dönemde deplasmanda Göztepe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor ile sahasında Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

Trabzonspor, bu süreçte evinde Adana Demirspor'u yenerken, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, son 6 maçındaki 18 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.

20 MAÇIN 5'İNİ KAZANABİLDİ

Trabzonspor, Süper Lig ve Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 20 resmi maçın sadece 5'ini kazandı. 9 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 6 maçı da kaybetti.

Ligde 14 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet gören bordo-mavililer, Avrupa'da da 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geride kalan Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında da grup aşamasına kalamadı. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi eleme maçlarında arzu ettiği sonuçları alamayan Karadeniz ekibi, hem lig hem de Avrupa serüveninde hüsran yaşadı.