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Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı St. Gallen maçı hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 17.08.2024 10:53
  • Giriş: 17.08.2024 10:53
  • Güncelleme: 17.08.2024 10:53
Kaynak: İHA
Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, Rapid Wien ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürecek.

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