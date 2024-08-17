Trabzonspor, St. Gallen maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı St. Gallen maçı hazırlıklarına başladı.
Kaynak: İHA
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, Rapid Wien ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.
Trabzonspor, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürecek.