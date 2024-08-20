Trabzonspor-St. Gallen maçının antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk olacağı müsabaka öncesi yarınki antrenman ve basın toplantısı programı duyuruldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu Borna Barisic'in katılacağı basın toplantısı, TSİ 19.30'da karşılaşmanın oynanacağı Kybunpark'ta gerçekleştirilecek.

Trabzonspor, St. Gallen maçı öncesi son antrenmanına TSİ 20.00'de başlayacak ve idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutulacak.

St. Gallen Teknik Direktörü Enrico Maassen ve bir futbolcunun yer alacağı basın toplantısı da aynı yerde TSİ 10.45'te başlayacak.

Ev sahibi ekip, TSİ 11.30'da başlayacak ve ilk 15 dakikası basına açık olacak antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Öte yandan bordo-mavili kafile, yarın saat 10.10'da Trabzon Havalimanı'ndan THY'ye ait özel uçakla Zürih'e hareket edecek.