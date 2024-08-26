Trabzonspor - St. Gallen maçının biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında sahasında İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, VIP Platinum-B 4 bin 500, VIP Platinum A-C 4 bin, VIP Gold 3 bin, VIP Silver 2 bin 500, Batı 1000, Doğu 800, Fırtına 700 ve Güney-Kuzey Kale Arkası biletlerinin 350 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, müsabakada Passolig kart ve PDF bilet uygulaması yapılacağı kaydedildi.