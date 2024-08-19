Trabzonspor - St. Gallen UEFA Konferans Ligi maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin ST. Gallen takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

TRABZONSPOR MAÇ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımına elenen Trabzonspor'da UEFA Konferans Ligi için çalışmalar da başladı. Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antremanlarda d,namik ısınma, geniş alanda oyun çalışması ve çift kale maç yapıldı.

TRABZONSPOR KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

İsviçre'nin St. Gallen kentinde oynanacak olan St. Gallen - Trabzonspor karşılaşması 22 Ağustos Perşembe günü 22.00'de oynanacak.

ST. GALLEN-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? TRABZON MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

St. Gallen Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı A Spor televizyonundan izlenebilecek.

ST GALLEN - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMLERİ

st. Gallen-Trabzonspor maçını Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. Nogueira'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak.

TRABZONSPOR’UN FORM İSTATİSTİĞİ

Trabzonspor oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Trabzonspor'un 2 yenilgisi de Rapid Wien'e karşı oldu.

ST. GALLEN'İN FORM İSTATİSTİĞİ

St. Gallen, İsviçre Ligi'nde oldukça formda görüntüsüyle dikkat çekiyor. St. Gallen, İsviçre Ligi'nde oynadığı ilk 4 maçında 3 galibiyet 1 yenilgi alarak ligin üçüncü sırasında bulunuyor.

TRABZONSPOR'DA KADRODA 1 EKSİK

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Pedro Jorge Gonçalves Malheiro, St. Gallen karşısında forma giyemeyecek.