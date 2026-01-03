Trabzonspor, Süper Kupa Yarı Final maçının hazırlıklarını sürdürdü

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Kupa Yarı Finali’nde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor, Süper Kupa Yarı Finali’nde Gaziantep’te oynanacak Galatasaray maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından bugün saat 17.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5’e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo mavili takım hazırlıklarını yarın saat 12.30’da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

