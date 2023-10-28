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Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 28.10.2023 10:29
  • Giriş: 28.10.2023 10:29
  • Güncelleme: 28.10.2023 10:29
Kaynak: AA
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen bordo-mavililer, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Bordo-mavili takımda Hüseyin Türkmen, Orsic, Bakasetas ve Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.

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