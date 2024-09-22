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Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 22.09.2024 12:36
  • Giriş: 22.09.2024 12:36
  • Güncelleme: 22.09.2024 12:36
Kaynak: AA
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Ligde oynadığı ilk 4 maçta sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Enis Destan, Hüseyin Türkmen ile kart cezalısı Edin Visca, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

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