Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
Kaynak: AA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
Ligde oynadığı ilk 4 maçta sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefan Savic, Enis Destan, Hüseyin Türkmen ile kart cezalısı Edin Visca, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.