Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılacak Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildi. Bordo - mavili kulüp, sosyal medyadan açıklama paylaşarak yaşanan olayı kınadı.

Kulüp tarafından yapılan açıklama şöyle:



Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Hesapcom Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir.

Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır.

Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz.

Kamuoyuna Duyurulur''