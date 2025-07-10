Trabzonspor taktik çalıştı

Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON,(DHA)- YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde saat 10.00’da başlayan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular salonda ısınma çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise taktiksel çalışma gerçekleştirildi.

Bordo-mavili ekip, hazırlıklarına bugün saat 17.00’de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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