Trabzonspor, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı

Nurgül GÜNAYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray’a mağlup olurken, hem Avrupa hayalini sona erdirdi, hem de taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Süper Lig’de sezona iyi başlayamayan ve beklentilerin altında kalan bordo-mavililer, Türkiye Kupası’nı kazanarak Avrupa’ya gitmeyi hedeflemesine karşın bu amacına ulaşamadı. Karadeniz ekibi, Avrupa biletini alabilmek için mutlak surette Türkiye Kupası’nı kazanmayı amaçlarken, oynadığı futbol ve ortaya koyduğu görüntü nedeniyle taraftarlarını da büyük hayal kırıklığına uğrattı.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Galatasaray’a finalde mağlup olarak kupayı kazanamamasını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Ekspres: Elde var 0

Karadeniz: Finalleri beceremiyoruz

Günebakış: Kupa’da büyük hüsran

Taka: Kupa gitti Avrupa hayali bitti

Sonnokta: Futbol felaket sonuç rezalet

(FOTOĞRAFLI)