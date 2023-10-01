Trabzonspor, teknik direktör Bjelica ile iç sahada sorun yaşamıyor
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile iç sahada sorun yaşamıyor.
Bordo-mavililer, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Bjelica yönetiminde 15 lig karşılaşmasına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 7 mağlubiyet elde ederken hiç beraberlik yaşamadı.
Trabzonspor, iç sahada oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 yenilgi sonunda 18 puan toplarken 2,5 puan ortalamasını yakaladı.
Karadeniz ekibi, iç sahada geçen sezon Ankaragücü'nü 2-0, Vavacars Fatih Karagümrük'ü 4-1, Corendon Alanyaspor'u 5-1 mağlup ederken, bu sezon Bitexen Antalyaspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 3-0, Pendikspor'u da 2-1'lik sonuçla geçti.
Bordo-mavililer, Bjelica yönetiminde tek mağlubiyetini ligin 3. haftasında sahasında Çaykur Rizespor karşısında 3-2'lik sonuçla yaşadı.
Trabzonspor, bu maçlarda 19 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.