Trabzonspor teknik direktör değişimiyle çıkışa geçti
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'da, teknik direktör değişimi işe yaradı.
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde ligin ilk 8 haftasında 4 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 12 puanla zirve yarışında geriye düşen bordo-mavililer, Abdullah Avcı'nın takımın başına getirilmesiyle çıkışa geçti.
Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı'nın ikinci dönemde göreve gelmesinin ardından sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra 3-2, evinde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti, VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kaldı.
Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetiminde 1,5 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı, Abdullah Avcı ile 4 maçlık dönemde 2,5 puan ortalamasına ulaştı.