Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile yolları ayırma kararı aldı

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile yolları ayırmak için çalışmalara başladı.

Trabzonspor, teknik direktörü Nenad Bjelica'nın görevine son vermek için girişimlere başladı.

DHA'nın aktardığına göre bordo-mavili yönetim, 52 yaşındaki teknik direktör ile ayrılığı resmiyete dökmek için çalışıyor.

Adana Demirspor maçı sonrası ülkesi Hırvatistan'a giden Bjelica ile avukatlar üzerinden resmi görüşmeler yapılıyor.

Hırvat teknik direktör, Trabzonspor'un başına nisan ayında geçmişti. Ligde çıktığı son maçta Adana Demirspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. 12 puan toplayan Trabzonspor ligde 5. sırada bulunuyor.