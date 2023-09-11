Trabzonspor transferde hızını artırdı

Trendyol Süper Lig'de sezona iyi başlangıç yapamayan Trabzonspor, transferin son günlerinde aldığı oyuncularla adından söz ettirdi.

Yaz sezonunda özellikle yıldız oyuncu transferi konusunda sıkıntı yaşayan ve eleştirilere maruz kalan bordo-mavililer, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Pepe, Onuachu, Mendy, Berat Özdemir gibi isimleri kadrosuna kattı.

Trabzonspor'da kadroya ilk katılan oyuncu 27 Haziran'da Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis oldu.

Trabzonspo, kadrosuna bu sezon için 9 yabancı futbolcuyu dahil etti.

Bordo-mavililer; Nicolas Pepe, Batista Mendy, Taxiarchis Fountas, Tonio Teklic, Filip Benkovic, Mislav Orsic, Joaquin Fernandez, Dimitrios Kourbelis ve Paul Onuachu ile anlaştı.

Türk statüsünde oynayan Rayyan Baniya, yerli oyuncular Berat Özdemir, Mehmet Can Aydın, Göktan Gürpüz, Onuralp Çevikkan da kadroya katılan diğer isimler oldu.