Trabzonspor, Trezeguet'nin gol attığı maçları kaybetmiyor
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ağırladığı Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü atan Mısırlı oyuncu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan "Trezeguet", Afrika Kupası'ndan döndükten sonra takımına adeta can suyu oldu.
Ligin 27. haftasını 46 puanla 3. sırada tamamlayan bordo-mavili takım, Mısırlı forvet oyuncunun gol attığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.
Karadeniz ekibi, ligde gol sayısını 7'ye yükselten Trezeguet'nin skor ürettiği maçlarda 16 puan elde etti.