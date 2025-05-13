Trabzonspor, Türkiye Kupası final maçı için Gaziantep'e gitti

Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, yarın Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Gaziantep’e gitti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 13.00’te yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.30’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Gaziantep’e gitti.

Trabzonspor’un Ziraat Türkiye Kupası finalinde Gaziantep Stadyumu’nda oynayacağı Galatasaray maçının kafilesinde şu oyuncular yer aldı;

Uğurcan Çakır, ⁠Muhammet Taha Tepe, ⁠Erol Can Çolak, ⁠Onuralp Çevikkan, ⁠Ahmet Doğan Yıldırım, ⁠Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Pedro Malheiro, Ali Şahin Yılmaz, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçı, Stefan Savic, Arseniy Batagov, John Lundstram, Tim Jabol, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Danylo Sikan, Simon Banza, Enis Destan

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