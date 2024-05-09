Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda 33 sezon sonra Beşiktaş ile finalde karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenerek finale yükselen Trabzonspor, Beşiktaş ile 33 sezon aradan sonra kupa finalinde karşılaşacak.

Kupada 16. kez finale yükselen bordo-mavililer, Beşiktaş ile daha önce 4 kez final mücadelesine çıkarken taraflar ikişer kez kupayı müzesine getirdi.

Bordo-mavili takımın ilk lige çıktığı 1974-75 sezonunda Beşiktaş, 1976-77 sezonunda Trabzonspor, 1983-84 sezonunda Trabzonspor, 1989-90 sezonunda ise Beşiktaş mutlu sona ulaştı.

İki takım 23 Mayıs'ta oynanacak karşılaşmayla 33 sezon aradan sonra birbirleri karşısında kupayı elde etme mücadelesi verecek.