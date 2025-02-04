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Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile karşılaşacak

Ajans Haberleri
  • 04.02.2025 10:37
  • Giriş: 04.02.2025 10:37
  • Güncelleme: 04.02.2025 10:37
Kaynak: AA
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile karşılaşacak

Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile karşılaşacak.

İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'ndaki karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak.

Grupta ilk maçında sahasında Alanyaspor'u 3-0 yenerek ilk sıraya yerleşen bordo-mavililer, İskenderunspor karşılaşmasını da kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Ev sahibi İskenderunspor ise gruptaki ilk maçında Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, bugün tesislerinde yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak saat 16.00'da Hatay'a hareket edecek.

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