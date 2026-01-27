Trabzonspor'u taşıyan üçlü: Onuachu-Augusto-Muçi

Süper Lig'de 19. haftanın ardından 41 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor'un gol yükünü Onuachu, Augusto ve Muçi sırtladı.

Sezondaki 19 karşılaşmada rakip fileleri 37 kez havalandıran bordo-mavili takımda Paul Onuachu, forma giydiği 16 karşılaşmada 12 golle takımın en golcü oyuncusu oldu.

Onuachu'yu Brezilyalı oyuncu Felipe Augusto, 19 maçta 9 golle takip etti.

Beşiktaş'tan bonservisi kiralanan Ernest Muçi ise özellikle son haftalarda öne çıkarak 16 karşılaşmada 8 golle üçüncü sırada yer aldı.

Onuachu, Augusto ve Muçi, 37 golün 29'unu kaydederek bordo-mavili takımı zirve yarışında tuttu. Bordo-mavili üç futbolcu, gollerinin yüzde 78.3'üne imza atarak takımlarına önemli puanlar kazandır.

13 TAKIMDAN FAZLA GOL ATTILAR

Onuachu, Augusto ve Muçi, toplam gol sayısında 29 golle Süper Lig'deki 13 takımdan fazla gol kaydettiler.

Bordo-mavili oyuncular, Gaziantep FK (26), Göztepe (25), Samsunspor (23), Gençlerbirliği (23), Konyaspor (23), Çaykur Rizespor (22), Alanyaspor (19), Antalyaspor (18), Kayserispor (16), Kocaelispor (16), Fatih Karagümrük (16), Kasımpaşa (15) ve Eyüpspor (13) takımlarından fazla gol attı.

Trabzonspor'da 19 hafta boyunca 8 oyuncu gol sevinci yaşadı.

Karadeniz ekibinde Onuachu, Augusto ve Muçi'nin yanı sıra Zubkov 3, Oulai 2 gol kaydetti. Savic, Okay Yokuşlu ve takımdan ayrılan Danylo Sikan da 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.