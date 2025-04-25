Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseldi
Yarı finalde Salzburg'u 2-1 yenen Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseldi.
Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg ile karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan Trabzonspor tarihi bir başarı göstererek adını finale yazdırdı.
Karadeniz ekibi, 72. dakikada Yiğit Kemal Turan'ın golüyle öne geçti. Salzburg 85. dakikada Mellberg'in golüyle skoru eşitlese de Trabzonspor 89. dakikada Boran Başkan'ın golüyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
Bordo-mavililer, 28 Nisan Pazartesi günü aynı sahada AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR NASIL GELDİ ?
Turnuvanın 2'inci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını deplasmanda 3-1 evinde ise 5-2 mağlup ederek eleyen Trabzonspor 3'üncü eleme turunda Bosna Hersek’in Sarajevo takımıyla deplasmandaki 2-2’lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1’lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.
Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.