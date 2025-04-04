Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı galibiyet özlemini bitirme peşinde

Ajans Haberleri
  • 04.04.2025 11:13
  • Giriş: 04.04.2025 11:13
  • Güncelleme: 04.04.2025 11:13
Kaynak: AA
Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı galibiyet özlemini bitirme peşinde

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı 519 gün sonra galibiyet elde etmeye çalışacak.

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

Rakipleri önünde çıktığı son 7 müsabakada 6 yenilgi ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, galibiyet elde edemedi.

BirGün'e Abone Ol