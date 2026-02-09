Trabzonspor, üç büyükler karşısındaki 833 günlük hasreti bitirmek istiyor

Süper Lig’in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe’yi konuk edecek Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısındaki uzun süredir devam eden galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.

Bordo-mavililer, İstanbul’un üç büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında son galibiyetini 4 Kasım 2023’te Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek aldı. Karadeniz ekibi, bu tarihten sonra söz konusu rakiplerine karşı galibiyet sevinci yaşayamadı.

Trabzonspor, üç büyükler karşısında ligde oynadığı son 12 maçta 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda Galatasaray’a 5-1, Beşiktaş’a 2-0 ve Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup olurken; geçen sezon da bu rakiplerine karşı oynadığı karşılaşmaları galibiyetsiz tamamladı.

Bu sezon oynanan büyük maçlarda da tablo değişmedi. Trabzonspor, İstanbul’da Fenerbahçe’ye 1-0 yenilirken, Galatasaray ile deplasmanda 0-0, Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kaldı.

SON GALİBİYET AVCI DÖNEMİNDE

Trabzonspor, üç büyükler karşısındaki son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldı. Bordo-mavililer, Avcı döneminde Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-2 yenerek bu alandaki son galibiyetine imza attı. Daha sonraki süreçte görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke dönemlerinde ise büyük maç galibiyeti gelmedi.

KUPA FİNALLERİ DE GELMEDİ

Trabzonspor, söz konusu süreçte iki kez Ziraat Türkiye Kupası finaline çıktı ancak kupayı kazanamadı. Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş’a 3-2, geçen sezon ise Galatasaray’a 3-0 mağlup oldu.

Bu sezon Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray’a 4-1 yenilen Trabzonspor, üç büyük rakibine karşı lig, kupa ve Süper Kupa dahil son 15 resmi maçta 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.