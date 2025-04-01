Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finalde

Trabzonspor - Inter: 1-0

Efnan DEMİREREN - Nurgül GÜNAYDIN / TRABZON,(DHA)- UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor, sahasında konuk ettiği İtalya ekibi Inter’i 1-0 mağlup edip, adını yarı finale yazdırdı.

UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor, Papara Park'ta İtalyan ekiplerinden Inter ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavili ekip, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta 77’nci dakikada Ekrem Terzi'nin attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Trabzonspor bu sonuçla UEFA Gençlik Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı.

TARAFTAR REKORU KIRILDI

UEFA Gençlik Ligi çeyrek final karşılaşmasında bordo mavili taraftarlar stadyumu doldurarak rekor da kırdı. Müsabakayı 40 bin 368 taraftarın izlediği açıklandı. Bu rakamla, 32 bin 510 taraftarın yer aldığı Krasnodar-Real Madrid maçındaki rekor da geçildi.

Trabzonspor, yarı finalde Olympiakos'u 1-0 mağlup eden Salzburg ile karşı karşıya gelecek.

(FOTOĞRAFLI)