Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile İstanbul üstünlüğü

Ajans Haberleri
  • 05.11.2023 13:07
  • Giriş: 05.11.2023 13:07
  • Güncelleme: 05.11.2023 13:07
Kaynak: AA
Trabzonspor'un Abdullah Avcı ile İstanbul üstünlüğü

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek 26 yıl sonra rakibi karşısında dış sahada galip gelen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımları karşısındaki başarılı grafiğini sürdürdü.

Abdullah Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımdan bugüne dek İstanbul temsilcileri karşısında 33 karşılaşma oynandı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 