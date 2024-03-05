Trabzonspor'un Avcı ile deplasmandaki başarılı grafiği tersine döndü

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 6 deplasman maçında mağlup olmayarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, son 5 dış saha maçında ise ancak 4 puan alabildi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenilen Trabzonspor'un, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmandaki başarılı grafiği tersine döndü.

Ligin 9. haftasında yine Corendon Alanyaspor maçıyla yeniden görev verilen Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavililer, ilk 6 dış saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ile 14 puan toplayarak 2,33 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Karadeniz ekibi, son haftalarda ise deplasman başarısını sürdüremedi. Bordo-mavili takım son 5 deplasman müsabakasında birer galibiyet, beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 4 puan olarak 0,8 gibi düşük puan ortalaması yakalayabildi.

- Dış saha maçları

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ilk 6 deplasman maçında Ankaragücü'nü 1-0, İstanbulspor'u 3-0 (hükmen), Gaziantep FK'yi 3-1, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken EMS Yapı Sivasspor ile 3-3, VavaCars Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı.

Son 5 dış saha maçında ise Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenen, Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan bordo-mavili takım, Çaykur Rizespor'a 1-0, Beşiktaş'a 2-0, Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu.

​​​​​​​- 3 maçlık istikrarını koruyamadı

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor yenilgisiyle galibiyet serisini de sürdüremedi.

Ligde sahasında Atakaş Hatayspor ve deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0, evinde Yukatel Adana Demirspor'u da 1-0 yenen bordo-mavililer, 75 hafta sonra art arda 4 maç kazanma fırsatını değerlendiremedi.

En son 2021-2022 sezonunun 23. ile 27. haftaları arasında 5 maç üst üste kazanan bordo-mavililer, daha sonraki dönemde hiç 4 veya üzeri maç art arda kazanma başarısı gösteremedi.