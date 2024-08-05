Trabzonspor'un eski başkanı Ahmet Salih Erdem, hayatını kaybetti

Trabzonspor Kulübü'nün kurucu üyelerinden, eski başkanlarından Ahmet Salih Erdem 91 yaşında hayatını kaybetti.

Trabzonspor’un kurucu üyelerinden, eski başkan Ahmet Salih Erdem hayatını kaybetti.

Erdem’in, cenazesi yarın saat 14.00’te kulüp idari binası önünde yapılacak anma töreninin ardından İskenderpaşa Camii'nden kaldırılacak.

Külüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün kurucu üyelerinden, eski başkanımız Ahmet Salih Erdem’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Erdem’e Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Erdem'e dair bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, "Öze dönüşün mimarlarından biri olan Erdem başkanlığında Trabzonspor, hasretle beklediği 1'nci Lig'e yükseldi. Ahmet Salih Erdem başkanlığında İkinci Lig Kırmızı Grup şampiyonu olan Trabzonspor, 1975 yılında tarihimizdeki en anlamlı kupalarımızdan biri olan Kıbrıs Barış Kupası'nı da müzesine götürdü. Trabzonspor başkanlığının ardından Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliği de yapan Ahmet Salih Erdem, bu görevini 5 dönem sürdürdü. Mütevazılığı, duruşu ve beyefendi kişiliğiyle tanınan Ahmet Salih Erdem, evli ve 4 çocuk babasıydı" denildi.