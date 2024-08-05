Trabzonspor'un eski yıldızı Atlerico Madrid'e transfer oldu

Atletico Madrid, 4 sezon önce Trabzonspor'da forma giyen ve geçtiğimiz sezon Villarreal'de bulduğu 23 golle La Liga'da gol krallığı yarışını ikinci tamamlayan Alexander Sörloth'u transfer etti.

Atletico Madrid, Villarreal'den Alexander Sörloth'u 32 milyon euro karşılığında transfer etti.

Madrid ekibi, sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki santrfor ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Norveçli golcü, geçen sezon Villarreal formasıyla çıktığı 41 maçta 26 gol attı.

Sörloth, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da görev yapmıştı.

Trabzonspor'dan Leipzig'e giden Sörloth, daha sonra kiralık olarak Real Sociedad'a transfer olmuş, geçtiğimiz sezon ise 12 milyon euro karşılığında Villarreal'e transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon Villarreal formasıyla La Liga'da çıktığı 34 maçta 23 gol 6 asist kaydeden Sörloth, sezonun bitimine 2 hafta kalan Real Madrid ile oynanan ve 4-4 biten maçta attığı 4 gol ile uzun süre konuşulmuştu.

Sörloth, Trabzonspor'da oynadığı 2019/20 sezonunda ligde 24 gol 8 asist kaydetmiş ve sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

Sörloth geçen sezonki yarışı ise 24 gol bulan Artem Dovbyk'in bir gol gerisinde ikinci sırada tamamladı.