Trabzonspor'un Fatih Tekke ile puan ortalaması yükseliyor

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de ilk 3 haftayı 1-0'lık galibiyetlerle kapatan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kötü günleri geride bırakıyor.

Geçen sezon ligin 27. haftasında Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alan Karadeniz ekibinde Şenol Güneş'in yerine Fatih Tekke göreve getirildi. Bordo-mavililer, Fatih Tekke ile 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 19 puan elde etti. Ligi 51 puanla 7. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, sezon içerisindeki en iyi sıralamasıyla bu dönemi kapadı.

Trabzonspor, bu sezon da ilk 3 haftada sahasında Kocaelispor, deplasmanda Kasımpaşa ve evinde Hesap.com Antalyaspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup ederek ilk 3 haftayı 9 puanla geride bıraktı.

Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde iki sezonda oynadığı toplam 14 lig karşılaşmasında 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 28 puan toplarken 2 puan ortalaması yakaladı.

- Geçen sezonki teknik adamlardan iyi ortalama

Geçen sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor beraberliğinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran, ikinci haftada geçici olarak takımın başına getirilen İhsan Derelioğlu ile ikas Eyüpspor maçında da berabere kalan bordo-mavililer, 1'er puan aldığı teknik adamların ardından daha sonra teknik direktör Şenol Güneş ile de arzu ettiği çıkışı yapamadı.

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 30 puan toplayarak 1,30 puan ortalaması elde etti. Fatih Tekke, geçen sezonu ise 11 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 19 puan toplayarak 1,72 ortalama ile tamamlamıştı.

- Kupada final oynadı

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Trabzonspor, finalde ise Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak kupayı elde edemedi.

- Şampiyonluk sonrası en iyi başlangıç

Trabzonspor, bu sezon ise teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonun ardından en iyi başlangıcını yaptı.

2021-2022 sezonunda ilk 3 maçta 9 puan toplayan Karadeniz ekibi, 2022-2023 sezonunda 6, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında ise 3'er puan topladı.

- 39 sezon sonrası gol yemedi

Ligin ilk 3 haftasını gol yemeden tamamlayan Trabzonspor, 39 sezon sonra kalesini kapattı.

Trabzonspor, en son 1986-87 sezonunun ilk 3 haftasında gol yememişti. Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenen, Gençlerbirliği ile kendi evinde İstanbul'da da Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan bordo-mavililer, söz konusu sezonun ardından ilk kez kalesinde ilk 3 hafta bu sezon gol görmedi.