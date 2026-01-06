Trabzonspor'un formu giderek düşüyor
Trabzonspor, sakat ve cezalıların gölgesinde üç kulvarda çıktığı son 4 resmi maçta galibiyete hasret kaldı. Lig yarışında zirveden kopan bordo-mavililer, kupada Alanyaspor’a takıldı, Süper Kupa’da ise Gaziantep’te Galatasaray’dan bir kez daha ağır darbe yedi. Tekke döneminde “büyük maç” kilidi açılamazken, 792 günlük üç büyük galibiyeti özlemi de devam etti.
Süper Kupa yarı finalinde dün Gaziantep'te Galatasaray'a 4-1 mağlup olan Trabzonspor, eksik oyuncuların çokluğunda 3 kulvarda oynadığı son 4 resmi karşılaşmada önemli kayıplar yaşayarak adeta duraklama dönemine girdi.
Bordo-mavililer, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere son 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galip gelemedi.
DÜŞÜŞ BAŞLADI
Süper Lig'in 15. haftasında 36 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 34 puanla 2. sırada bulunarak zirve yarışında yer alan bordo-mavililer, son 2 haftada 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 5 puan kaybetti.
Önce sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Karadeniz ekibi, 17. haftada Gençlerbirliği deplasmanından 4-3'lük mağlubiyetle döndü.
Trabzonspor, art arda kayıplarıyla Süper Lig'in ilk yarısında 42 puanlı Galatasaray'ın 7 puan gerisine düştü. İkinci sıradaki yerini de 39 puanlı Fenerbahçe'ye kaptıran bordo-mavililer, 35 puanla üçüncü sırada devreye girdi.
Türkiye Kupası A Grubu'nda ilk maçında sahasında Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor, bu karşılaşmadan puansız ayrıldı. Bordo-mavililer, Alanyaspor'a 1-0 mağlup olarak grubu son sıralarda kötü bir başlangıç yaptı.
Trabzonspor, son 4 maçlık periyotta Süper Kupa'ya da veda etti. Gaziantep Stadı'nda Galatasaray ile oynanan karşılaşmadan 4-1'lik farklı mağlubiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Süper Kupa'da finale yükselemedi.
Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde yine Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 yenilerek kupayı elde edemeyen bordo-mavililer, rakibini önünde bir kez daha sahadan arzu etmediği şekilde ayrıldı. Trabzonspor, son 4 karşılaşmada 7 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.
Trabzonspor'un üç büyük rakibi karşısında kazanamama hasreti de sürdü. Galatasaray'a 4-1 yenilen Trabzonspor, 792 günlük büyük maç galibiyet özlemini sonlandıramadı. Karadeniz ekibi, üç büyük rakibine karşı oynadığı son 15 resmi karşılaşmada 3 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.
TEKKE SİFTAH YAPAMADI
Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde üç büyük rakipleri karşısında galibiyet almadı.
Bordo-mavililer, Tekke döneminde büyük maçlarda ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da da birer maç olmak üzere oynadığı 7 müsabakayı kazanamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 5 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.
Trabzonspor, Fatih Tekke ile Galatasaray ile 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı. Karadeniz ekibi, ligde rakibine sahasında 2-0 yenildi, deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise geçen sezon rakibine 3-0, Süper Kupa yarı finalinde de 4-1 mağlup oldu.