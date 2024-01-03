Trabzonspor'un golcüsü Onuachu: "Burada olmak gerçekten harika"

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Paul Onuachu, kentin futbol oynayabileceği tarzda bir yer olduğunu belirterek, "Burada olmak gerçekten harika." dedi.

Onuachu, Trabzonspor dergisindeki röportajında, Danimarka, Belçika ve İngiltere'de futbol oynadığını anımsatarak, "Kulüplerin oyuncularıyla ne şekilde ilgilendiklerini değerlendirdiğimde, açıkça söyleyebilirim ki Trabzonspor'da yaşadıklarımı daha önce oynadığım kulüplerin hiçbirinde görmedim." ifadelerini kullandı.

Sadece kendisine değil, herkese yakın ilgi gösterildiğine dikkati çeken Nijeryalı futbolcu, "İlgilenme seviyeleri inanılmaz. Oyuncuların her konuda rahat ettiğinden emin oluyorlar. Gece 2 ya da 3 olsun fark etmiyor, bir problem yaşarsanız telefon ettiğinizde neredeyse 5 dakika içinde birisi yardım için kapınızda oluyor. Bu durum çok etkileyici." şeklinde konuştu.