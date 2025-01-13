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Trabzonspor'un iç saha puan ortalaması: "2"

Ajans Haberleri
  • 13.01.2025 11:31
  • Giriş: 13.01.2025 11:31
  • Güncelleme: 13.01.2025 11:31
Kaynak: AA
Trabzonspor'un iç saha puan ortalaması: "2"

Trendyol Süper Lig'de sezonun 19 haftalık bölümündeki bütün galibiyetlerini Trabzon'da alan Trabzonspor'un iç saha puan ortalaması "2" oldu.

Ligin 19. haftasında Onvo Antalyaspor'u sahasında 5-0 mağlup eden bordo-mavili ekip, iç sahada 5. galibiyetini elde etti.

Trabzon'da 9 karşılaşmaya çıkan Karadeniz temsilcisi, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Ligde henüz deplasmanda maç kazanamayan Trabzonspor, bu karşılaşmalarda 18 puan toplarken iç sahada "2" puan ortalamasını tutturdu.

Ligde 22 puanı bulunan Trabzonspor, deplasmanda 4 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve hanesine ancak 4 puan yazdırabildi.

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