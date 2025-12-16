Giriş / Abone Ol
Trabzonspor, Türkiye Kupası'ndaki ilk grup maçında Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

  16.12.2025 10:22
  • Giriş: 16.12.2025 10:22
  • Güncelleme: 16.12.2025 10:25
Kaynak: AA
Trabzonspor'un konuğu Alanyaspor
AA

Trabzonspor, Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında yarın Alanyaspor'u konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Süper Lig'de haftayı sahasında 3-3'lük Beşiktaş beraberliğiyle kapatan Karadeniz ekibi, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına galibiyetle başlamak istiyor.

Karadeniz ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat edilen Visca ve Baniya, sakatlığından dolayı Türkiye Futbol Federasyonuna ismi bildirilmeyen Nwakaeme, forma giyemeyecek.

Beşiktaş maçında sakatlanan Folcarelli'nin de yarınki mücadelede oynaması beklenmiyor.

