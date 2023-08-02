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Trabzonspor'un kuruluşunun 56'ncı yıl dönümü kutlanıyor

2 Ağustos 1967'de İdmanocağı, İdmangücü, Martıspor ve Karadenizgücü'nün birleşmesiyle kurulan Trabzonspor, 56 yıllık sürede biri 2. Lig'de olmak üzere 8 lig ve 9 Türkiye Kupası şampiyonluğunun yanı sıra 3 Süper Kupa, 7 Cumhurbaşkanlığı, 5 Başbakanlık Kupası'nı müzesine taşıdı.

Ajans Haberleri
  • 02.08.2023 11:32
  • Giriş: 02.08.2023 11:32
  • Güncelleme: 02.08.2023 11:32
Kaynak: AA
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Trabzonspor'un kuruluşunun 56'ncı yıl dönümü kutlanıyor

Trabzonspor Kulübünün kuruluşunun 56'ncı yıl dönümü kutlanıyor.

Karadeniz ekibi, 2 Ağustos 1967'de İdmanocağı, İdmangücü, Martıspor ve Karadenizgücü'nün birleşmesiyle kuruldu. Bordo-mavi renkleri seçen Trabzonspor, Türk futbolunda önemli başarılar sağlayarak "dört büyük" kulüpten biri oldu.

Bordo-mavili kulüp, 56 yıllık sürede biri 2. Lig'de olmak üzere 8 lig şampiyonluğu ile 9 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bu sürede 3 Süper Kupa, 7 Cumhurbaşkanlığı, 5 Başbakanlık Kupası'nı da müzesine taşıma başarısını gösterdi.

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