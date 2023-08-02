Trabzonspor'un kuruluşunun 56'ncı yıl dönümü kutlanıyor

2 Ağustos 1967'de İdmanocağı, İdmangücü, Martıspor ve Karadenizgücü'nün birleşmesiyle kurulan Trabzonspor, 56 yıllık sürede biri 2. Lig'de olmak üzere 8 lig ve 9 Türkiye Kupası şampiyonluğunun yanı sıra 3 Süper Kupa, 7 Cumhurbaşkanlığı, 5 Başbakanlık Kupası'nı müzesine taşıdı.

Ajans Haberleri 02.08.2023 11:32 Giriş: 02.08.2023 11:32

Güncelleme: 02.08.2023 11:32 Kaynak: AA

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