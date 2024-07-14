Trabzonspor'un Macaristan kampı sona erdi

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'ın Szeged kentinde gerçekleştirdiği 14 günlük kampı bu sabah yaptığı çalışmayla tamamladı.

Trabzon'dan 1 Temmuz'da Szeged'e gelen bordo-mavililer, burada 2 hazırlık maçı oynarken 1'i salonda olmak üzere toplam 19 antrenman gerçekleştirerek, sezona hazırlandı.

Bordo-mavililer, oynadığı ilk hazırlık maçında Macaristan İkinci Lig ekiplerinden Szeged Csanad'ı 2-1, ikinci karşılaşmada da Sırbistan Birinci Lig takımlarından Zeleznicar Pancevo takımını 3-1 mağlup etti.

Trabzonspor, 2 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 2 gol gördü. Bordo-mavili takımın gollerini Szeged Csanad maçında Umut Bozok ve Trezeguet atarken Sırbistan temsilcisi karşısında da Bardhi, Visca ve Enis Destan kaydetti.