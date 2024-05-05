Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Trezeguet'nin adalesinde yaralanma tespit edildi

Ajans Haberleri
  • 05.05.2024 17:31
  • Giriş: 05.05.2024 17:31
  • Güncelleme: 05.05.2024 17:31
Kaynak: AA
Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Trezeguet'nin adalesinde yaralanma tespit edildi

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Mahmoud Trezeguet'nin sağ alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini bildirdi.

Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Yılport Samsunspor ile oynanan karşılaşmada Trezeguet'nin ağrı hissederek oyundan çıktığını anımsattı.

Mısırlı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili Beşir, "Muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

BirGün'e Abone Ol