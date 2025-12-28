Trabzonspor'un Oğuz Aydın'a teklifi belli oldu

Trabzonspor’un, ara transfer döneminde kanat hattını güçlendirmek adına Fenerbahçe’de forma giyen Oğuz Aydın için girişimlere başladığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre bordo-mavili kulüp, sarı-lacivertlilere satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve Trabzonspor’un Fenerbahçe’den gelecek yanıtı beklediği ifade edildi.

TEKKE'YLE DAHA ÖNCE ÇALIŞMIŞTI

25 yaşındaki milli futbolcunun da transfere olumlu yaklaştığı belirtildi. Oğuz Aydın, 2023-2024 sezonunda Alanyaspor’da teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçirmişti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla sınırlı süre alan Oğuz Aydın, lig ve kupada yalnızca 4 karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 1 asistlik katkı sağladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin, Oğuz Aydın’ı özellikle sol kanatta ilk 11’de değerlendirmeyi planladığı belirtiliyor.