Trabzonspor'un olağan mali genel kurulu yapıldı

Trabzonspor Kulübünün olağan mali genel kurulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu genel kurulda, eski başkan Ahmet Celal Ataman da yer aldı.

Divan kurulunun oluşturulmasının ardından genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun faaliyet, idari ve mali raporlarını okudu.

Denetleme Kurulu Üyesi İsmet Keskin ise 31 Ekim 2023 tarihi itibarıyla kulübün net borcunu 4 milyar 45 milyon lira olarak açıkladı. Ardından yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.